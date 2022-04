Lazio-Torino, Juric: "Gioca Vojvoda, Sanabria convocato. Belotti? Se resta sono felice"

C'è un'altra big sulla strada del Torino. Dopo il pareggio interno per 0-0 di domenica contro il Milan, i granata di Ivan Juric sfidano sabato alle 20.45 la Lazio di Maurizio Sarri all'Olimpico. Belotti e compagni, dopo 31 giornata - la partita contro l'Atalanta verrà recuperata l'11 maggio - sono a quota 39 punti in classifica, all'11° posto. Un piazzamento piuttosto tranquillo che permette alla squadra di giocare le ultime giornate senza l'assillo di fare punti a tutti i costi. Tenere alta la tensione ed evitare cali di concentrazione, però, sarà importantissimo, come ha sottolineato lo stesso Juric nella conferenza stampa della vigilia.

L'anno scorso Lazio-Toro fu decisiva per la salvezza: che ambiente si aspetta e quali sono gli stimoli? "Vogliamo ripetere le buone prestazioni e cercare di crescere. La Lazio con Sarri ha trovato una fisionomia, ogni tanto fa passi falsi ma già da mesi giocano come vuole lui. Dobbiamo rispondere bene". Vuole arrivare a 50 punti? "Vorrei fare più vittorie possibile e giocare bene, oltre a migliorare su tanti aspetti. 47 o 50 punti non cambia la vita, te la cambia se fai qualcosa in più. Ma non sono ossessionato". Quali sono le sue motivazioni in vista del futuro? "Non esiste che calino le mie o quelle dei giocatori. Dobbiamo stare sul pezzo con voglia di giocarcela, non credo che possa succedere". Un giudizio sulla sentenza che ha disposto la disputa di Atalanta-Toro. "Era chiara, o almeno per me: non avevo dubbi sull'esito della sentenza".