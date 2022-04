Torino, i convocati di Juric: rientra Sanabria

TORINO - Sono in tutto 23 i giocatori chiamati dall'allenatore del Torino, Ivan Juric, in vista della gara di stasera (ore 20.45) contro la Lazio. Torna a disposizione, dopo il fastidio al polpaccio, Sanabria, resta invece oute Mandragora, per un problema al bicipite femorale destro. Out, oltre ai lungodegenti Fares e Praet, anche Zaza, Warming e Djidji. Non convocato Edera, in recupero e aggregato alla Primavera, dalla quale Juric ha confermato la chiamata per Garbett, dopo la convocazione col Milan. Questo l'elenco completo: Portieri: Berisha, Gemello, Milinkovic-Savic. Difensori: Aina, Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Izzo, Rodriguez, Singo, Vojvoda, Zima. Centrocampisti: Garbett (numero di maglia 18), Linetty, Lukic, Pobega, Ricci. Attaccanti: Belotti, Brekalo, Pellegri, Pjaca, Sanabria, Seck.