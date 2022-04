Torino, Paro: "Perdiamo troppi punti nel finale, spesso ci penalizzano gli episodi"

ROMA- Al termine della sfida dell'Olimpico contro la Lazio, ha parlato ai microfoni di DAZN il vice allenatore del Torino Matteo Paro. "Pellegri era dispiaciuto per la palla persa in occasione del pareggio. E' un ragazzo giovane e deve crescere, ma sono felice per lui che abbia segnato. Per lui è importante, sono cose che succedono. Non ce l'avevo con lui, eravamo solo tutti rammaricati per la mancata vittoria". TANTI PUNTI PERSI ALLA FINE. "Non è sfortuna ma è un insieme di cose. Ci penalizzano gli episodi ed è anche colpa nostra. Dispiace, credo che la squadra abbia fatto una bella gara, su un campo difficile contro una squadra che piano piano sta trovando la sua identità".COME STA BELOTTI. "Sarà da valutare, ha sentito dolore al flessore".