Edera, un anno dopo. E ora si vede con Juric

TORINO - Quasi dodici mesi dopo l'ultima volta, Simone Edera torna in campo. E' la fine di un incubo, per un ragazzo divorato dalla sfortuna, un anno fa (a maggio 2021, durante il match Reggina-Lecce, aveva rimediato la rottura del tendine rotuleo, del legamento crociato e del collaterale mediale del ginocchio destro). Ieri ha giocato più di mezz'ora nella sfida contro la Fiorentina, mettendosi a disposizione della Primavera di Federico Coppitelli. Il suo rientro alla normale attività sarà graduale: il Toro non vuole affrettare i tempi per scongiurare il rischio di ricadute. Si è mosso bene sul fronte offensivo: ha sfiorato il gol su punizione, ma ha anche fornito diversi palloni interessanti alle punte. Non ha inciso e non è riuscito ad evitare la sconfitta ai compagni, ma Edera ha di nuovo un motivo per sorridere: il recupero dal punto di vista fisico è ormai completato, ora gli servono minuti da mettere nelle gambe. Il suo ritorno era previsto per fine mese, ma i tempi sono stati leggermente anticipati visti gli ottimi responsi fisici forniti in allenamento. Ora Simone lavora per essere preso in considerazione anche da Juric per le ultime due gare di campionato: gli serve un mesetto per essere nelle condizioni di disputare una partita con la prima squadra.