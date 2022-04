Toro, Juric in emergenza con lo Spezia. Ma almeno Lukic c'è

Pasqua felice? Macché. La marcia d’avvicinamento alla sfida di sabato contro lo Spezia non è sicuramente iniziata col piede giusto per il Toro, che ha ancora l’amaro in bocca per il pareggio beffa contro la Lazio. […] I tre punti servono comunque come il pane: per consolidare nei tifosi l’ottima impressione lasciata in questa stagione, ma anche per rafforzare le basi in vista del prossimo campionato. Non sarà facile, però. Anche perché la lista dei giocatori da recuperare è piuttosto lunga. […] Si lavora per rimettere in piedi Pobega: il suo trauma distorsivo-contusivo alla caviglia sinistra si sta assorbendo, ma prima di sbilanciarsi con l’ottimismo per considerarlo utilizzabile per sabato ci sono davanti ancora tante ore decisive. Diverso, fortunatamente per il Toro, il discorso Lukic: ha un trauma contusivo al gemello mediale sinistro che ieri lo ha fatto nuovamente allenare a parte, ma è il giocatore che sta meglio di tutti. Spera in un rientro e ci sono buoni motivi per crederci, nonostante sia stato nuovamente messo in preallarme il neozelandese Garbett, interno di centrocampo della Primavera di Coppitelli: ieri era da Juric e va verso una nuova convocazione, vista l’emergenza in mezzo al campo. A prescindere dalle condizioni di Lukic.