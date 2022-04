Toro, riecco Mandragora. Seck e la prova del... sei

TORINO - Una boccata d'ossigeno. E non era affatto scontata, visto e considerato che la nuvoletta di Fantozzi si è pericolosamente avvicinata sopra la testa di Ivan Juric dopo il pareggio contro la Lazio. Il Toro ha vissuto le festività pasquali con l'apprensione dei tanti infortuni (Belotti in testa), ma piano piano sta recuperando i pezzi. A cominciare da Rolando Mandragora. La sua, in realtà, è una situazione che non è figlia della beffarda serata dell'Olimpico: ha saltato sia la sfida contro i biancocelesti che quella contro il Milan. Il motivo? Un problema muscolare, che lo ha tenuto forzatamente ai box per due partite. E' tornato ad allenarsi col gruppo al pari di Sasa Lukic e Koffi Djidji (è assente dalla gara contro l'Inter, ma per domani Zima è in vantaggio) ed è ormai da considerare abile e arruolabile per lo Spezia. Probabilmente non giocherà dall'inizio: potrebbe infatti vincere la linea della cautela. Perché Samuele Ricci sta prendendo il giro, perché Lukic è recuperato e sta bene (nonostante contro la Lazio abbia accusato un trauma contusivo al gemello mediale sinistro), ma anche per non calcare la mano sulle condizioni dell'ex Udinese.