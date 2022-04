Torino, Juric: "Spezia ottima squadra, gran lavoro di Thiago Motta"

Chi gioca e chi no

"Pobega non dovrebbe farcela per un problema alla caviglia. Mandragora è pronto e sta bene, penso che ci sarà dal primo minuto. Praet sta bene, ha fatto tutta la settimana con il resto dei compagni: non ha dolori, andrà in panchina e spero di farlo entrare. Belotti? Sarà difficile vederlo in queste tre partite, poi si vedrà ma dovrebbe rientrare. Giocherà Pellegri o Sanabria, non ho deciso. Pellegri ha avuto tante difficoltà con gli infortuni, ma sta lavorando molto per ritrovare la condizione. Ha fatto un gol di potenza, ce l'ha dentro così come l'attacco alla profondità. L'importante è che non ha problemi, con questa voglia arriverà. Sanabria ha fatto bene, è un dubbio"

Sulla gara con la Lazio

"Mi è dispiaciuto per il risultato perché abbiamo giocato una partita di alto livello. Stiamo migliorando nel gioco. La Lazio corre tanto."

La crescita della squadra

"In tanti sono cresciuti e sono soddisfatto. Ricci ha caratteristiche chiare: si è messo in discussione, deve diventare un centrocampista completo. Ha visione del gioco e controllo di palla, ora deve alzare il livello. Sono stracontento di Seck, voglio dargli un'occasione nelle prossime gare: contro il Milan è entrato bene, ora voglio conferme da lui. Aina ha avuto un periodo lungo durante il quale non era a posto come all'andata. Ora si è ripreso abbastanza, posso scegliere tra lui e Singo: non lo consideravo, adesso devo decidere tra loro due"

Che campionato è stato

"Mi è piaciuto tanto questo campionato, tanti allenatori vanno verso la strada del dominio delle partite e non di speculazione. Gasp e Italiano hanno la stessa mentalità, cercando di prendere la partita. Il campionato è stato bello, ma non eccellente: i migliori giocatori non sono qui, ma vanno in altri campionati. I top player non ci sono, ma è stata una serie A interessante e sta diventando più difficile".

Futuro

"Pellegri il post Belotti? Non abbiamo affrontato l'argomento, non lo so. Berisha? Non abbiamo pensato al portiere. Etrit è entrato e sta facendo bene, in questo momento gioca lui. Per il futuro si vedrà"