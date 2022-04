Torino, Pellegri per il dopo Belotti? Sì, però...

TORINO - Il momento è da sfruttare. Pietro Pellegri, 21 anni, ha la possibilità di convincere il Toro a riscattarlo e a fidarsi di lui anche per la prossima stagione. Il Gallo è fuori e, come ha confermato Juric ieri in conferenza, ne avrà per un po’. "E’ un infortunio da una decina di giorni di stop, salterà queste tre partite ravvicinate, poi penso che potrà tornare a disposizione per le ultime gare di campionato. Per la sfida contro lo Spezia devo ancora decidere chi far giocare dall’inizio tra Pellegri e Sanabria. Pellegri deve partire dal basso, il periodo al Monaco e gli infortuni non gli hanno giovato, ma sta lavorando come un pazzo per crescere. Con la Lazio è andato bene, ha fatto anche un grande gol, poi però deve migliorare dal punto di vista della gestione. Credo che con questa voglia possa recuperare il tempo perso". Poi il tecnico svolta e “scalda” Sanabria, elemento che sino a oggi ha portato poco e deluso le aspettative. "Ma durante gli allenamenti della settimana ha fatto bene pure lui e per questo mi porterò ancora dietro il dubbio per qualche ora": cioè se schierare da titolare Sanabria (leggermente favorito) e non Pellegri.