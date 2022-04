Juric: "Bravo Torino: bella prestazione e bella vittoria"

TORINO - "Penso che abbiamo fatto veramente bene, soprattutto nella prima frazione, creando 4-5 occasioni oltre al gol. Dobbiamo essere più bravi a segnare. Nella ripresa siamo andati in difficoltà con lanci lunghi e seconde palle, perdendo ritmo ma abbiamo gestito bene rischiando poco: bella prestazione e bella vittoria". Lo ha dichiarato ai microfoni di Dazn il tecnico del Torino Ivan Juric dopo la gara con lo Spezia: "L'abbraccio con Lukic? Sta facendo un gran campionato, oggi due gol ma in genere fa bene da tutto l'anno, ci ho puntato molto, sono contento della crescita. Praet? E' importante, ci è mancato, pian piano lo reinseriamo, un bell'acquisto per il finale. Ha giocato, e fatto bene, anche Seck. Pellegri? Bremer si è fatto male e ho dovuto mettere Djidji bruciando un cambio, poi ho aspettato se qualcun altro si facedde male: Singo ha corso tanto e ho messo Ansaldi. Dispiace per Pellegri, era carico, ma avrà altre occasioni. Il pubblico? Tutto l'anno dallo stadio abbiamo avuto grande positività, anche in momenti non felici: li ringrazio".