Torino, Bremer e Rodriguez in gruppo. Belotti sogna il recupero

Si avvicina la sfida contro l' Atalanta e dal Filadelfia arrivano due notizie molto confortanti: Gleison Bremer e Ricardo Rodriguez quasi sicuramente prenderanno parte alla trasferta di Bergamo . Ieri si sono allenati e hanno smaltito i fastidi accusati durante il match contro lo Spezia . Il brasiliano era uscito dal campo patendo un po' di stanchezza, mentre lo svizzero era stato sostituito all'intervallo per una noia muscolare. Allarme rientrato per entrambi, dopodiché Juric valuterà se impiegarli o meno dall'inizio: Bremer verosimilmente giocherà, mentre Rodriguez potrebbe lasciare spazio a Buongiorno perché le sue condizioni sono leggermente meno buone rispetto a quelle del collega Gleison.

Da monitorare, invece, la situazione di Tommaso Pobega: migliora, il trauma distorsivo alla caviglia subito durante la sfida contro la Lazio si sta assorbendo, ma solo oggi Juric capirà se portarlo al Gewiss Stadium. Discorso differente per Armando Izzo (problema al muscolo semi-membranoso), che rimarrà a Torino: punta la gara di Empoli o addirittura il match casalingo contro il Napoli. A sorpresa, però, oggi potrebbe aggregarsi alla squadra Andrea Belotti: le sue condizioni sono notevolmente migliorate e se dovesse allenarsi col gruppo è possibile che strappi la convocazione. Diversamente, se il Gallo sentisse ancora qualche fastidio, farà parte della spedizione di domenica al Castellani. Insomma, piano piano Juric sta recuperando tutti i suoi giocatori per finire la stagione in crescendo.