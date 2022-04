Cairo: "Vendere il Torino? Mai pensato. Stiamo bene così"

TORINO - "Sto bene così, sono 17 anni che abbiamo il Torino e non ci abbiamo mai pensato". Risponde così il patron del Torino, Urbano Cairo, sulla possibilità di un eventuale socio per la proprietà della sua squadra in un momento in cui molti investitori stranieri dimostrano interesse per il calcio italiano. "Nel calcio - spiega - secondo me guida uno solo, chi guida deve avere la totalità delle azioni. Secondo me è meglio avere una persona che decide". E lei non vende? "Io, no" chiude con il sorriso.