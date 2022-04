Torino, Juric: "Gara fantastica con l'Atalanta"

BERGAMO - "Una gara fantastica, con qualità e ritmo. Peccato perché sul 4-2 la squadra la stava gestendo bene, ma sono soddisfatto dell'interpretazione di gara". Lo ha dichiarato il tecnico del Torino, Ivan Juric, ai microfoni di Dazn, dopo la gara con l'Atalanta: "In questa stagione siamo partiti con molti handicap, non erano semplici da aggiustare. L'obiettivo primario era dare solidità alla squadra: abbiamo spesso perso punti negli ultimi minuti. Ultimamente lavoriamo più sul gioco e sui particolari e ci sono tanti miglioramenti. Singo adesso è un altro giocatore, rispetto ai primi mesi. E' un processo e visto come siamo partiti, non era facile. Subiamo molte meno reti? Sono molto soddisfatto. Abbiamo preso due reti su rigore, ma la squadra è cresciuta. Potevamo fare di più, ma ho sensazioni positive. I rigori di Lukic? Ha tirato bene tutti i rigori, sta facendo bene: vedevo delle potenzialità che per tanto motivi non esprimeva. Ora è un centrocamposta completo che con lavoro e intensità ha cambiato marcia", ha concluso Juric.