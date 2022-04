Belotti-Torino, non è ancora tutto finito

TORINO - Tra Andrea Belotti e il Torino non è ancora finita. Vuoi perché alla conclusione della stagione mancano ventidue giorni e quattro partite, a cominciare dalla trasferta di domani a Empoli in cui il Gallo tornerà protagonista in campo. Vuoi perché, lontano dal rettangolo verde, non è ancora arrivato il momento delle sentenze definitive. In soldoni: che Torino-Roma del 22 maggio si trasformi nell'ultimo capitolo della storia d'amore tra l'attaccante bergamasco e il popolo granata resta ad oggi un'ipotesi, per quanto concreta, e non una certezza. Ma la mancanza di garanzie sul futuro non sta turbando, in queste settimane, le parti in causa. Dirimere al più presto gli ultimi banchi di nebbia intorno alla situazione contrattuale del proprio capitano e bomber, naturalmente, risulta fondamentale per il Torino.