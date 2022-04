Toro, Juric: "La squadra deve continuare a crescere. Bremer in dubbio"

TORINO- Domani a Empoli penultima trasferta per il Toro di Juric , che dopo la sfida del Castellani riceverà il Napoli , quindi andrà a Verona prima di chiudere al Grande Torino contro la Roma . «Voglio che la squadra continui a crescere sul piano del gioco e allunghi la serie di risultati positivi (arrivata a 5, ndr) - l’avvio di Juric -. Per quanto riguarda il portiere non ho ancora scelto: a Bergamo ho messo Milinkovic per il gioco con i piedi, ma in precedenza era favorito Berisha.

Le probabili scelte di Juric

In difesa ha un problema alla caviglia Bremer, se non ce la farà giocherà uno tra Buongiorno e Zima. A centrocampo è possibile rientri Mandragora dal primo minuto, mentre non avendo Pjaca toccherà a Brekalo. In attacco è probabile dia una possibilità a Pellegri, Sanabria veniva da un infortunio e ha giocato molto bene le ultime due gare. Non penso possa toccare a Belotti, dall’inizio. Chi calcia il prossimo rigore? Lascio sempre la scelta a chi è in campo». La prossima settima sarà celebrato il 4 maggio: «Sarà la mia prima volta, quindi non so ancora che emozioni vivrò. Sono già andato a vedere il posto, adesso vedremo quali sentimenti proverò».