Juric: "I rigori c'erano tutti. Belotti? Importante per il Torino"

Futuro

"Il futuro? Per ora penso a questa stagione, la prossima è lontana. Dobbiamo pensare a queste tre partite, proseguire con questo spirito e fare buoni risultati. Pellegri? Resto dell'opinione che abbia un potenziale grandissimo ma che sia stato abbandonato in questi anni a livello di lavoro e di stare in campo. A tratti ha fatto bene oggi, può far meglio. Mi viene in mente Pinamonti che ora è molto più maturo rispetto a un anno fa: Pellegri deve fare un percorso simile, lavorare tanto per continuare a crescere. La tripletta di Belotti? E' il nostro capitano. E' entrato e ha fatto due rigori e un terzo in gioco, va bene, sappiamo cosa significa il Torino per lui. Ricci? L'ho visto molto bene, sono contento di lui, si è messo in discussione venendo qui, gioca un calcio diverso e oggi è entrato bene pur avendo avuto dei fastidi in questi giorni. A calcio gioca molto bene, deve solo pensare a crescere", ha concluso Juric.