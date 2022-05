Torino, Belotti: "Quest'anno abbiamo tirato fuori qualcosa in più e si è visto"

EMPOLI- Andrea Belotti ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro l'Empoli. "E' una squadra che non molla: dalla prima giornata ci eravamo promessi di fare un campionato non come gli ultimi due, abbiamo tirato fuori quel qualcosa in più e si è visto. Questo è lo spirito della squadra e non deve mai mancare". Andrea Belotti è stato il protagonista in campo a Empoli, autore della tripletta che ha permesso al Torino di battere in rimonta i toscani. Sul tecnico il 'Gallo' ha detto: "Juric ha dato tanta fiducia e un modo di giocare in cui ognuno può esprimersi al meglio. Il sesto risultato utile? Sta nascendo qualcosa di bello, grandi partite e cresce la consapevolezza. La tripletta ha un valore grandissimo: per un attaccante i gol sono vitali, oggi ne ho fatti tre ma la vittoria era fondamentale per il nostro percorso, e la felicità è tripla".