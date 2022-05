Belotti da record: fa 100 in A col Toro e ora punta Pulici

TORINO - Numeri pazzeschi. Quelli di Andrea Belotti in maglia granata, ovviamente, che ingigantiscono e glorificano i suoi sette anni col Toro . La tripletta di Empoli , la quarta in A da quando è al Toro , lo proietta nella storia del club. Perché ha raggiunto quota 100 reti in Serie A con la maglia granata (63 di destro, 21 di sinistro e 16 di testa; 25 su rigore) e ha superato Francesco Graziani , diventando il secondo miglior marcatore nella storia del Torino nella massima serie. Il Gallo è secondo soltanto a Paolo Pulici , a quota 134. E per gli amanti della statistica le reti nel massimo torneo italiano salgono a 106 se si considerano anche quelle firmate con il Palermo prima di essere acquistato da Cairo su consiglio di Ventura .

É vicino a un altro primato

In questa stagione, nonostante una lunga inattività per infortuni, ha raggiunto quota 8 e ora è a due passi da un altro primato. Se nelle prossime tre gare (contro Napoli al Grande Torino, Verona al Bentegodi e Roma davanti ai suoi tifosi) riuscirà ad andare a bersaglio almeno per altre due volte, per il settimo anno consecutivo toccherà la doppia cifra di realizzazioni e raggiungerà in questa speciale graduatoria il grande Paolino Pulici, che ha confezionato questo record dalle stagioni 1972-1973 al 1978-1979: sarebbe un traguardo di grande prestigio che lascerebbe un segno indelebile nella storia del club [...]