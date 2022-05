Torino, il programma della commemorazione della tragedia di Superga

TORINO- Il Torino rende omaggio alle vittime della strage di Superga con una serie di appuntamenti mercoledì 4 maggio in memoria degli "Invincibili". Alle ore 11.00 (inizio cerimonia ore 11.30) presso il Cimitero Monumentale di Torino (ingresso da via Varano 35) avrà luogo la commemorazione ufficiale del Grande Torino con la benezione da parte di Don Riccardo Robella dei sepolcri e la deposizione di una corona commemorativa in condivisione tra Torino FC e Circolo Soci Torino FC 1906. Alle ore 17.00 sarà celebrata la Messa solenne presso la Basilica di Superga a suffragio delle vittime della tragedia. A seguire il raccoglimento davanti alla lapide con la lettura dei 31 nomi dei calciatori, dirigenti, tecnici, giornalisti e membri dell'equipaggio che perirono nella sciagura aerea. La sera infine, a partire dalle ore 22.00, la Mole Antonelliana e i principali ponti sul Po verranno illuminati di granata.