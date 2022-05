Grande Torino, le foto ritrovate

TORINO - In coincidenza con il 73° anniversario della tragedia di Superga (4 maggio 1949-4 maggio 2022), Tuttosport porterà nelle edicole nel giorno sacro per il mondo del Toro un inserto speciale (con diffusione in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta), in aggiunta al tradizionale quotidiano cartaceo. Un inserto assolutamente originale, da non perdere, da conservare, nel quale saranno pubblicate molte fotografie del Grande Torino di cui non si conosceva più l’esistenza da oltre 40 anni: e ciascuna sarà corredata da un articolo che racconterà la storia di quell’immagine. Questi scatti facevano parte dello storico archivio fotografico di Tuttosport: purtroppo nel secolo scorso erano andati dispersi per ragioni sconosciute. Le fotografie, di grande importanza storico-sportiva, sono state appena scoperte, acquistate a un’asta Bolaffi e così salvate da Nicoletta Perini (nipote dei fratelli Aldo e Dino Ballarin, campioni del Grande Torino periti insieme a Superga), con al fianco suo marito Davide Bovolenta. Queste immagini meravigliose scattate dai fotoreporter di Tuttosport negli Anni 40 appartengono a un blocco più ampio di 113 fotografie salvate dai discendenti dei Ballarin (immagini relative anche agli Anni 50, 60 e 70, sino agli 80). L’inserto speciale (a cura di Marco Bonetto) che mercoledì 4 maggio comparirà all’interno del quotidiano Tuttosport rappresenterà dunque una straordinaria sorpresa nella sorpresa. Non perdetela.