Torino, Mandragora sui social: "Onore agli invincibili"

TORINO - Ricorre oggi l'anniversario della tragedia di Superga, dove l'aereo che riportava a casa il grande Torino a seguito di una gara amichevole a Lisbona contro il Benfica, si schiantò contro la montagna di Superga. Il centrocampista granata Rolando Mandragora, ha pubblicato un post sulla sua pagina Instagram per non dimenticare: "Il calcio è passione, mito e memoria, tre parole che evocano il ricordo di quel Grande Torino capace di trasmettere ancora oggi e per sempre emozioni! ONORE AGLI INVINCIBILI!".