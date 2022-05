Cairo: "Grande Torino squadra unica. Belotti? Ancora ci spero"

"Il 4 maggio 1949 i campioni del Grande Torino, in aereo di ritorno dal Portogallo, si schiantarono, a causa di un guasto tecnico, nel giardino posto sul retro della Basilica di Superga nel capoluogo piemontese. Per chi come me ama il Toro questa è una ricorrenza amara. Quel giorno doloroso persero la vita tutti i passeggeri: equipaggio, giornalisti, staff tecnico e giocatori. Invincibili, sopraffatti dal fato. Quegli uomini, la loro storia, sono memoria e leggenda. Nel mio cuore granata, in quello di tanti altri come me, degli sportivi e degli italiani tutti". E' invece il ricordo del sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi.

Il ricordo di Lo Russo, sindaco di Torino

Il ricordo del sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, nella cerimonia al cimitero Monumentale per commemorare la tragedia di Superga: "Questi ragazzi erano il simbolo di un'Italia che voleva davvero tornare a essere grande. Il Grande Torino rappresenta un simbolo di grinta, forza, ripartenza, di ragazzi perbene che avevano voglia di giocare a calcio e nel giocare a calcio erano interpreti dei migliori sentimenti dello sport e della vita. Per me questa è una data molto importante, simbolica anche nella mia vita personale. Ho dedicato la mia vittoria elettorale a un sacerdote che non c'è più, don Aldo Rabino (cappellano del Torino morto nel 2015, ndr), che mi ha insegnato i valori che stavano dietro il simbolo del 4 maggio, il simbolo del Grande Torino. I valori della forza e della grandezza sportiva ma anche i valori fuori dal campo, l'essere squadra, l'essere capaci di interpretare la determinazione e la grinta di un'Italia che aveva voglia di uscire dalla tragedia della seconda guerra mondiale e che vedeva in questi ragazzi non solo e non tanto una squadra di calcio, ma il simbolo di un'Italia che voleva davvero tornare a essere grande, come era grande il Torino".

Belotti e mercato

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, a margine della cerimonia di ricordo del Grande Torino al Cimitero Monumentale, ha parlato anche del futuro di Belotti: "Si è parlato moltissimo, meglio non parlarne più e vedere cosa accadrà di diverso da cosa mi aspetto. Io ci spero eccome che rimanga, ci mancherebbe. È con noi da 7 anni, è il secondo miglior marcatore di sempre e ha segnato più di 100 gol, nessuno potrebbe essere contento se non fosse più con noi. Ora non ne parliamo più, magari non parlandone qualcosa accade". Poi sul rendimento di Bremer: "Quella di Bremer è stata una annata speciale, ha annullato praticamente tutti. È con noi dal 2018, siamo al quarto anno insieme. Quando arrivò non era il Bremer di oggi, fece un gran lavoro Mazzarri, fu un maestro, ma lui è riuscito a crescere con capacità umane e sportive, non è mai stanco di lavorare per migliorarsi e ha un tempismo assoluto".