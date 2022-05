Zuckerberg a Torino e Milano. Barile lo invita per Toro-Napoli...

TORINO - Mark Zuckerberg da Torino a Milano. Sotto La Mole, il fondatore di Facebook ha pranzato al Cambio da Matteo Baronetto e, accompagnato da John Elkann, presidente di Stellantis, e due suoi figli, è andato anche a gustare il cioccolato di Peyrano (“mandato nel Metaverso”). Poi, a Milano, ecco la visita a Leonardo Del Vecchio in EssilorLuxottica, con tanto di prova degli occhiali intelligenti ultima frontiera. «Qui Leonardo sta utilizzando un prototipo del nostro braccialetto EMG con interfaccia neurale che alla fine ti consentirà di controllare i tuoi occhiali e altri dispositivi», si legge nel post di Mark su Instagram. E il viaggio in Italia continua. Intanto, nella foto postata da Baronetto, scrive Alberto Barile, il direttore operativo del Toro: «Wow! Complimenti Matteo… e se per caso si fermasse fino a sabato compreso…». Insomma, l’invito per Toro-Napoli è partito…