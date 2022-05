Torino, dal Fila il cuore granata nel mondo. Juric: "Esperienza unica"

TORINO - Cominciamo da una frase. Che la dice tutta. E che arriva da Ivan Juric nel momento di salire sul pullman che da Superga riporta la squadra a Torino dopo aver visto per la prima volta il Filadelfia gremito di pubblico. Commosso, toccato dall’atmosfera, non se l’aspettava una partecipazione del genere. "Sono molto emozionato, sono situazioni diverse da tutte quelle che ho vissuto finora, mai provata una sensazione del genere". La giornata degli Invincibili al Filadelfia inizia presto. Già dalle 11 centinaia di tifosi fuori dal glorioso impianto vengono accolti da un immenso striscione sistemato dagli Ultras della curva Maratona : " Grande Torino lo squadrone patrimonio eterno di questa nazione".

Si respira già un’aria unica, leggera, inebriante nonostante una fitta pioggerellina. Non c’è data migliore e maggiormente simbolica del 4 maggio per tornare al Fila . E vengono anche i brividi al pensiero di quei ragazzi che se sono andati, ma che ogni anno tornano protagonisti, come quando vincevano, divertivano, univano. Proprio qui al Filadelfia dove continuano ad arrivare i tifosi. A mezz’ora dall’apertura sono più di mille. Composti, ma tutti col petto in fuori. E alle 12.30 tutti dentro, sulle tribune: 1.500 . Di tutte le età. Bambini, ragazzi, adulti, meno giovani. Il colpo d’occhio della tribuna centrale appaga.

Le porte si sono ripaerte dopo più di due anni

Dopo due anni (11-2-2020 con Longo allenatore) le porte si sono riaperte. Meglio tardi che mai, detto che in futuro occorrerà farlo con più frequenza perché il Toro, e Juric se ne sarà accorto, ha bisogno della sua gente (che lunedì potrà tornare a tifare per la Primavera impegnata in una difficile corsa salvezza). L’unica pecca sono le vele - alcune ridotte a brandelli - ma oggi non è il caso di parlare degli aspetti negativi per rispetto del Grande Torino [...]