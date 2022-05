Tutti per Belotti: il capitano tra i tifosi, silenzi ma tanti sorrisi

SUPERGA - È un ponte tra un passato che è già storia e un domani ancora da immaginare, il 4 maggio di Andrea Belotti. Un cammino da percorrere a testa alta e con il granata nel cuore. Perché di granata come lui e più di lui negli ultimi lustri non se ne sono visti. Quando arriva a Superga il sole domina il cielo e quasi riscalda. Il resto, alla discesa dal pullman, lo fanno i cori della sua gente, assiepata nello spiazzale per salutarlo nel migliore dei modi. Il caleidoscopio di emozioni per il Gallo comincia da lì, dal coro "Andrea Belotti eheh ohoh" che lo scorta nella salita dei gradini e lo conduce all’interno della Basilica, dove siede al centro tra i banchi destinati ai giocatori, non lontano da Cairo.