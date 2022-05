Blackstone, che attesa per Cairo tra Milano e New York

Nuova puntata della telenovela tra Rcs e il fondo Blackstone. Il collegio della Prima sezione civile della Corte d’Appello di Milano, presieduto dal giudice Carla Romana Raineri, si è infatti riservato di decidere, al termine dell’udienza andata in scena ieri, sul ricorso promosso dal gruppo editoriale presieduto da Urbano Cairo contro l’esito del lodo arbitrale relativo alla vicenda della vendita dell’immobile di via Solferino, storica sede del quotidiano “Il Corriere della Sera”, al fondo americano, avvenuta nel 2013 per circa 120 milioni di euro. Ma l’attenzione resta alta anche sulla Suprema Corte di New York, dove sarà valutata la causa risarcitoria, intentata questa volta da Blackstone contro Rcs e Cairo, per circa 600 milioni di dollari.