Torino-Napoli 0-1: super Berisha non basta, Fabian Ruiz punisce Juric

TORINO - Il Napoli sbanca Torino con un gol di Fabian Ruiz, agevolato da un grave errore di Pobega, e rafforza il suo terzo posto dopo la sconfitta della Juventus venerdì sera a Marassi contro il Genoa. Il Toro, come sempre, se l'è giocata sfruttando le sue caratteristiche ma stavolta è andato a sbattere contro la tecnica e il palleggio della formazione di Spalletti, squadra corta che si conosce a memoria. Infatti sono stati gli azzurri a fare la partita, tenere palla con padronanza senza mai soffrire. E questa partita per il Toro ha confermato le perplessità di Juric della vigilia. . E col Napoli si è visto che cuore e grinta non bastano, per raggiungere ceri livelli ci vuole molto di più. Il presidente Urbano Cairo dalla tribuna, con a fianco l'ex Ventura, ne dovrà prendere atto. Il Toro, sotto l'aspetto dell'impegno, ha dato il massimo, ci ha provato, ha avuto anche un paio di occasioni ma si è vista la differenza che c'è ancora da colmare contro una big, tant'è (guarda caso) che quest'anno contro una grande il Toro non ha mai vinto. Perché il Napoli ha conquistato i tre punti grazie ad una straordinaria padronanza di palleggio. E così la formazione di Juric, nonostante un'ottima posizione di classifica rispetto alle ultime due stagioni in cui ha rischiato la retrocessione in Serie B, non ha mai dato l'impressione di poter vincere. La differenza, a tratti abissale, si è vista tutta. Questa sconfitta, però, lo ripetiamo, non deve cancellare tutto quello di buono che il Toro ha fatto. Di sicuro la squadra andrà rinforzata.