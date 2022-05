Toro, il segnale dei tifosi: quasi in 15mila al Grande Torino contro il Napoli

Non è arrivato un risultato positivo, ma il Torino ieri pomeriggio di fronte al Napoli ha regalato un'altra prestazione gagliarda contro una big del campionato ai suoi tifosi. Che sugli spalti, tutt'intorno, erano di nuovo numerosi: 14.619 i paganti, per un dato in stagione secondo soltanto a quelli fatti registrare in occasione delle sfide casalinghe a Milan e Inter, quando il contributo di sostenitori ospiti (che non è mancato neanche ieri) era stato decisamente cospicuo. Un segnale benaugurante, in vista del prossimo anno, anche per mister Juric, che a più riprese in conferenza stampa si era soffermato sull'importanza del clima all'interno del Grande Torino.