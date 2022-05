Sei giovani già pronti per un Toro più forte

TORINO - Samuele Ricci , 20 anni; Wilfried Singo , 21; David Zima , 21; Pietro Pellegri , 21; Demba Seck , 21; Alessandro Buongiorno , 22. Sono i giovani granata su cui puntare per il futuro e alcuni si sono già affermati in questa stagione diventando uomini mercato. L’altro giorno, in conferenza stampa prima della sfida contro il Napoli , dalla pancia del Grande Torino Juric aveva detto: " Cairo vuole un Toro di giovani? Quelli bravi li abbiamo già, adesso ci vogliono anche acquisti d’un certo spessore per poter ambire a traguardi importanti". E il tecnico granata si riferiva proprio a questi ragazzi, tutti giovanissimi, che con il tempo possono ulteriormente migliorare e trascinare la squadra verso risultati importanti.

Ci sono anche Lukic e Mandragora

A questi vanno aggiunti Rolando Mandragora, 24 anni, e Sasa Lukic, 25, perni del centrocampo, ragazzi che con il tecnico croato hanno fatto un notevole salto in avanti verso la competitività più completa. Il primo punta a (ri)conquistarsi un posto in azzurro mentre il serbo, con la sua Nazionale, si è preso la qualificazione diretta ai Mondiali in Qatar andando a vincere addirittura a Lisbona contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo. E in quell’occasione risultò uno dei migliori in campo. Quindi per lui applausi e consensi anche a livello internazionale. Ma veniamo ai ragazzi in carriera, quelli su cui Juric ha lavorato facendoli crescere in maniera esponenziale. Partiamo dal pezzo forte, quello che ora vale tanti milioni e che molti club, italiani e stranieri, stanno cercando di prendere. Si tratta di Wilfried Singo.