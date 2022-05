Torino, il Filadelfia apre nuovamente ai tifosi

TORINO. «Io sarò solo contento se vedrò i tifosi a un nostro allenamento», diceva settimane fa Juric. Erano i giorni che poi ci avrebbero portato a rivelare con buon anticipo l’intenzione del Torino (ottima, senza alcun dubbio) di tornare ad aprire il Filadelfia in occasione delle celebrazioni del 4 maggio. Con esito coerente e brillante, ammaliante (fa anche rima): oltre millecinquecento tifosi sulla tribuna che si affaccia sul campo principale, un entusiasmo calibrato nell’aria con destinazione il prato. Sul campo, Ivan e i giocatori. Tra i seggiolini, tifosi di ogni età: rispettosi dell’altrui lavoro e non insopportabilmente, fastidiosamente caciaroni. Ma ugualmente caldi, generosi d’una bella allegria. E ora? Ora, così come già era emerso prima del 4 maggio, il replay è dietro l’angolo. Il Torino aveva deciso di riaprire il Fila con l’idea di replicare l’iniziativa anche nell’ultima parte della stagione, quando possibile. Detto, fatto. Lunedì (l’ora è ancora da comunicare ufficialmente, si parla comunque del tardo pomeriggio), il Fila verrà di nuovo aperto ai tifosi. Sarà il primo allenamento della nuova settimana in vista della Roma, venerdì sera. Sarà, soprattutto, un giorno di baci.