Juric: Belotti, futuro in 48 ore. Mandragora torna alla Juve

La parola a Ivan Juric. "Grinta, voglia e determinazione. Chiedo questo ai miei giocatori. Di Brekalo so da due mesi che voleva andarsene, lo ringrazio per quello che ha fatto, è sempre stato professionista esemplare. Potevamo prenderlo per poi rivenderlo ma ho preferito così. Purtroppo quando si hanno tanti prestiti ci sono questi rischi. Ma io dico che con i soldi risparmiati per Brekalo si può prendere un giocatore più forte. Non tutto viene per nuocere. Non so se giocherà ma se non scenderà in campo all'inizio sarà solo per un motivo tecnico".

Parla di futuro. "Io resto? Penso di si ma poi dipenderà quello che farà la società. Questa piazza ha bisogno di crescere. Dipende da quello che il club ha in testa. Belotti dopo la partita ci dovrebbe dare una risposta. In settimana gli abbiamo fatto delle offerte molto importanti e nel giro di un paio di giorni ci aspettiamo una risposta, non di più, non aspettiamo oltre. Perderemo Mandragora, anche lui come Pobega non è nostro. C'era l'obbligo sulle presenze ma questo traguardo non è stato raggiunto. Io spero che da adesso in poi si faccia un mercato un po' più chiaro e vedremo se saremo entrati in sintonia oppure no. Dietro perderemo anche Bremer.

"Non partiamo da zero. Sulle fasce dobbiamo migliorare ma giocatori ne abbiamo, in difesa dei giovani ci sono. In mezzo anche. Sulla trequarti e in attacco vedremo. Ma guardate che possiamo prendere giocatori più forti. No, non partiamo da zero. Per quanto riguarda la partita con la Roma non ci sarà Vojvoda, in porta giocherà Berisha e sulla trequarti devo decidere tra Praet e Demba Seck".