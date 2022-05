TORINO - "Non so, probabilmente ci vediamo la settimana prossima": il direttore tecnico del Torino, Davide Vagnati, affronta il tema legato al rinnovo di Andrea Belotti. "Sicuramente ha il cuore granata, ma non mi espongo - aggiunge ai microfoni di Dazn a pochi minuti dalla sfida casalinga contro la Roma - anche se sono ottimista per natura: per il momento non c'è una decisione definitiva".