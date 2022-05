Torino, Juric: "Belotti? In un paio di giorni ci dirà se resta o va via"

TORINO - "Potrebbe essere una sconfitta grandissima. Forse ci serviva per valutare bene le cose. Abbiamo fatto bene nel primo tempo poi abbiamo fatto due regali sui gol e ci siamo sciolti, si vedeva che non eravamo al massimo, e lo paghi contro una squadra forte. Abbiamo commesso due errori banali prendendo due reti, non so se per mancanza di concentrazione. Non stare sul pezzo ci può stare quando hai già fatto tutto". Lo ha dichiarato l'allenatore del Torino, Ivan Juric, ai microfoni di Dazn dopo la gara con la Roma: "Mi preoccupa perdere giocatori? C'è sempre un po' di preoccupazione. A Verona ho visto che quando lavori i giocatori migliorano in modo fantastico, diventano sempre più fluidi. Per questo mi dispiace, ma già sapevo che qui c'erano tanti giocatori in scadenza o con riscatti alti. Abbiamo fatto una stagione di grande livello, questa sconfitta può aiutarci molto"