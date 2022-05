Torino, Ansaldi saluta: "Il mio cuore resterà per sempre qua"

TORINO - "Voglio ringraziare tutto il popolo granata per l'amore e l'affetto che ho ricevuto sin dal primo giorno...Il mio cuore resterà per sempre a Torino". E' il messaggio di Cristian Ansaldi su Instagram per salutare tutti i tifosi del Torino. Il difensore ha giocato ieri il primo tempo dell'ultima gara di campionato persa in casa contro la Roma. Per Ansaldi, in scadenza di contratto, è stata l'ultima con la maglia dei granata. Il giocatore ha accompagnato il suo post con una foto che lo ritrae insieme a Belotti e Bremer durante una gara, la scritta "The last dance" e il tutto sotto una Mole rigorosamente granata e con lo stemma del Toro.