Toro, le 10 richieste di Juric a Cairo: in ballo c'è il futuro granata

TORINO - Dieci ha detto l’altra notte, esattamente dieci: i comandamenti di Juric per il mercato. «Il numero è questo. Serviranno dieci rinforzi». Sono le sue tavole della legge, dieci garanzie, dieci cartine di tornasole. Dieci modi per mettere alla prova Cairo . Lo scorso agosto Juric si era scottato non solo le dita delle mani, ma anche dei piedi. Non il naso, però: perché non appena aveva annusato il sempre più incombente rischio di una fregatura («Non erano questi i patti»), aveva alzato la voce pure pubblicamente per dare una scossa e pretendere una buona volta i rinforzi necessari. A Ivan basta e avanza quel ricordo bruciante. Un’altra estate così non la vuole sopportare: per carità. «Con Vagnati parlo tutti i giorni, creiamo idee, poi lunedì ci vedremo anche con Cairo»: domani. «Se si è al Toro, dopo un anno così bello di rinascita dovremo cercare di far meglio per forza. Mi prendo le mie responsabilità: qui c’è l’ossessione di tornare in Europa, la gente lo chiede ed è giusto. Ma è difficile, in questi anni solo l’Atalanta è riuscita a infilarsi tra le big. Io ci vorrei provare. Però serviranno dieci rinforzi. Vedremo cosa deciderà la società, come la pensa Cairo»: appunto.

Patti chiari

Dodici mesi or sono, Juric firmò un triennale da due milioni netti a stagione con patti chiari, in partenza. Un primo anno di resurrezione, dopo due stagioni con negli occhi l’incubo della B. Un secondo anno necessario per alzare l’asticella, così da cominciare a mettere nel mirino l’obiettivo europeo. Infine, un terzo anno con lo sguardo decisamente rivolto verso l’alto, in modo da dare un consolidato senso a un ciclo disegnato in crescendo. Una rosa logica e attrezzata ha strumenti e armi: e ombrelli quando piove. Una squadra raffazzonata in extremis possiede invece un cero da accendere in chiesa.

All’incontro di domani Juric vuole arrivare con in tasca la risposta definitiva di Belotti. E questo è il primo punto. Poi, è chiaro, siamo solo a maggio, non bisogna leggere in modo manicheo o troppo categorico quel numero, quel dieci. Ma averlo sbattuto sul tavolo resta un segnale potente: di chi sa anche di rappresentare da... garante un’intera tifoseria che lo osanna. E come si arriva a quel dieci? Punto primo, il portiere titolare. Milinkovic-Savic sarà messo sul mercato e Juric vede Berisha come un affidabile vice. E glissiamo sui dubbi strategici legati al terzo portiere, il promettente Gemello o un altro giovane che sia. Difesa: via Bremer, «servirà un rinforzo forte» e pure una sua riserva. Izzo potrebbe anche rimanere, gli altri marcatori per forza. Fasce: Ansaldi in scadenza saluta, Aina è un altro che può pure venir confermato da riserva (via solo in caso di offerte degne di una plusvalenza), mentre per Ivan rappresentano due punti fermi Singo e Vojvoda. Centrocampo: via Pobega (Milan), via Linetty (Samp, molto probabilmente), in bilico il diritto di riscatto di Mandragora (la Juventus concederà uno sconto utile a Cairo per acquistarlo?). Trequarti: out Brekalo, in fase di riconsegna ai bianconeri Pjaca, quindi due punti di domanda. Uno è ovviamente Praet, un pallino di Juric per le sue qualità tecnico-tattiche: però il Leicester lo concederà per un altro anno in prestito? L’altro, ben diverso come interrogativo, riguarda invece il grezzo Seck, con potenzialità da far maturare: ma nel Toro o altrove? E, tutto questo, immaginando che Belotti accetti di rimanere. Altrimenti chi al suo posto? Con Sanabria e il giovane Pellegri (altro pallino di Ivan) riserve d’ordinanza: quest’ultimo, però, oggetto pure lui di un riscatto da trattare (Monaco). Ecco come si arriva a dieci, ma volendo anche a undici o dodici, se dovesse mai materializzarsi una tempesta perfetta.

Il futuro di Juric

Ed ecco, allora, pure il margine di oscillazione tra una permanenza logica (Juric vuole, vorrebbe restare: non c’è il minimo dubbio) e il pericolo di nuovi scontri, di ripetuti litigi e di una rottura clamorosa. L’Atalanta del futuro ds D’Amico («un amico fraterno», per Ivan) è alla finestra tra gli “spettatori attivi” più interessati, con Gasperini in forse nonostante il contratto lungo: il Genoa lo corteggia in crescendo. Attenzione, dunque. Ma più che a Juric o a D’Amico o chi volete voi, tocca a Cairo, ora: potrà incastrare Ivan sempre più e meglio nel cuore del Fila, se limerà in modo saggio e non troppo significativo le sue richieste, o spingerlo lontano, se coniugherà scelte soltanto al risparmio con la motivazione pur comprensibile dei 4 rossi di fila a bilancio (-83 milioni): scelte per il tecnico probabilmente inaccettabili, però. Ecco perché non si può ancora stare del tutto tranquilli.