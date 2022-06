Torino, botta e risposta tra la moglie di Belotti e i tifosi granata

TORINO - Il futuro di Andrea Belotti resta in bilico. L'attaccante, in scadenza di contratto con il Torino dopo sette stagioni e 113 gol in maglia granata, non ha ancora chiarito le sue intenzioni, scatenando la rabbia dei tifosi granata. Le voci sul possibile passaggio al Monza, appena promosso in A, non hanno fatto altro che alimentare i malumori, che hanno portato alcuni sostenitori del Torino a reagire sui social. A farne le spese anche la moglie del calciatore, Giorgia Duro. Dopo aver condiviso un post della famiglia Marrone, in cui la moglie e i figli del difensore festeggiavano la promozione del Monza in A, la Duro è stata inondata di messaggi: "Se prima era solo una suggestione, adesso abbiamo la certezza: lo fate apposto a provocarci, ingrati", uno dei messaggi ricevuti e pubblicati dalla moglie di Belotti, che ha risposto: "Ma davvero? È una delle mie migliori amiche, festeggio la sua gioia come ho sempre fatto".