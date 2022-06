Toro, il ricordo della Mitropa Cup 31 anni fa

TORINO - Il 4 giugno del 1991, il Torino di Emilano Mondonico vince contro il Pisa 2-1 aggiudicandosi la Mitropa Cup. Dopo ben 31 anni, il ricordo è ancora vivo. Un evento che tutti i tifosi granata ricordano con piacere. Una finale disputata tra l'altro in un Delle Alpi tirato a lucido e nuovo di zecca, visto che era stato costruito proprio per ospitare i mondiali di Italia 90. Il sito ufficiale del Torino ha ricordato così quella finale: "Il match si infiamma nel finale: all’84’ segna Polidori per i toscani, ma al 90’, su calcio di rigore, giunge il pareggio granata, che porta la firma di Martin Vazquez. Si va così ai supplementari e al minuto 112 Carillo realizza il gol che vale la coppa. In quell’occasione vestono la maglia del Toro alcuni calciatori in prestito: il più osannato, naturalmente, è Leo Junior che torna in granata dopo il suo doloroso commiato".