Dalla redazione Camillo Forte: il Toro, Praet, Pellegri, Belotti, Juric...

TORINO - Eccoci con Camillo Forte direttamente dalla redazione di Tuttosport per le ultime notizie sul mercato del Toro. Come sta intanto, l’allenatore Juric che di solito sbotta in attesa di nuovi giocatori: «E’ stranamente tranquillo, in vacanza in Croazia. Tutti i giorni si informa con i dirigenti». Da contratto, sono gli ultimi attimi di Andrea Belotti in granata. «Sì, ormai il Gallo è un ex. Aspetta soltanto di decidere. La mia impressione è che il primo luglio dirà il nome della nuova squadra. Quale? Milan, Fiorentina, può essere il Monaco». Per chiudere, quali botti si possono aspettare i tifosi del Toro di Cairo? «Gabriel è il portiere che arriva, esperto, una certezza. A ore dovrebbe esserci il riscatto di Pietro Pellegri. Poi Vagnati in Inghilterra potrebbe piazzare Bremer al Tottenham per 40 milioni. A Leicester, quindi, il ds tratterà per trattenere sotto la Mole Praet. Sì, sarà il belga il primo colpo del Toro».