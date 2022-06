Torino, il cordoglio del club per la scomparsa di Omolade

TORINO - Il Torino piange la scomparsa di Akeem Omolade . Questa mattina, a soli 39 anni, l'ex calciatore granata è stato trovato senza vita dentro una macchina a Palermo (quartiere Ballarò), con il corpo che non presentava lesioni esterne. Ancora ignote la cause del decesso. Il club granata, ha espresso la sua vicinanza alla famiglia con una nota ufficiale.

La nota del Torino

"Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club partecipano sentitamente al dolore della famiglia Omolade per la scomparsa di Akeem Omolade, ex calciatore granata. Arrivato al Toro dal Treviso, Omolade ha militato dapprima nella formazione Primavera e successivamente in Prima Squadra, esordendo in Serie A con i granata il 2 febbraio 2003 nella sfida contro l'Inter. Ai suoi cari, ai parenti e ai tantissimi amici l’affettuosa vicinanza di tutto il mondo granata".