TORINO - Direttamente dalla redazione di Tuttosport, eccoci con Alessandro Baretti che spiega come stanno andando le trattative di mercato del Toro: «Partiamo da Luis Henrique del Marsiglia, nome nuovo per la fascia. Poi passiamo a Mandragora: non sarà riscattato dalla Juve, ma verrà comunque fatta un’offerta per quello che è ritenuto uno dei leader della squadra di Juric. Infine, su Pellegri accordo quasi fatto con il Monaco».