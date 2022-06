Il Toro Pellegri, la forza, i complimenti: accordo col Monaco e nuova rinascita

TORINO - (e.e.) Pietro Pellegri è un vero... Toro. E il Toro sta per vincere la scommessa. Perché investire sul ragazzo, dopo tutti i guai fisici che ne hanno condizionato la pur giovane carriera, non era da tutti. Certo, Ivan Juric ben lo conosceva, sapeva delle sue qualità e potenzialità. E allora sì, ecco che il Toro dell'attacco può (ri)cominciare una seconda vita calcistica. Con il Monaco non ci sono problemi, l'accordo c'è. Così, Pietro il Grande potrà andare in vacanza sereno e ricaricarsi in vista di un'annata che potrebbe riservargli grosse soddisfazioni. Intanto, con la maglia dell'Under 21 sta trovando il gol con una certa regolarità (è successo anche con l'Irlanda nella gara che ha dato l'accesso all'Europeo di categoria). «Obiettivo centrato. Qualificazione meritata. Complimenti a tutti» la sua esultanza social. Ma il Toro Pellegri, 21 anni per 1,88 e 80 chili, sa che il bello deve ancora arrivare, dopo i fasti da sbarbatello, quando segnava a 16 anni con la maglia del Genoa. E' soprattutto la svolta fisica che fa ben sperare, tanto che tra i primi a complimentarsi c'è proprio il comparto granata dei fisioterapisti. «Grande Piè» gli scrivono, per consacrare una prova matura sotto tutti i punti di vista. Ma i complimenti arrivano pure dai compagni azzurri, come Okoli e capitan Ricci, granata come lui. E tra i primi ad applaudire c'è Nicolò Zaniolo, sempre vicino, anche nei momenti difficili. Ora il Toro Pellegri fa paura... agli avversari.