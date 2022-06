«Toro, flash mercato: Fiorentina su Belotti, per Joao Pedro c'è anche il Monza»

TORINO - Dalla redazione di Tuttosport, facciamo il punto mercato sul Toro con Giovanni Tosco. Partiamo dal futuro di Andrea Belotti: «Come è noto e come ha scritto il collega Camillo Forte sul giornale, il Gallo ha comunicato ai compagni che non vestirà più la maglia granata. Al momento, la squadra più vicina è la Fiorentina ma il sogno di Belotti resta da sempre il Milan, di cui è tifoso, che già cinque anni fa fu vicino ad acquistarlo (Cairo però non accettò l’offerta)». Occhio al Monza che vira forte su alcuni obiettivi granata. «Sì, il club di Berlusconi e Galliani, neopromosso in A, ha fatto un’offerta al Cagliari per prendere Joao Pedro in coppia con Nandez. Per questo il Toro deve accelerare». Infine, l’intervista. «In occasione del compleanno (sono 67, auguri in anticipo!), abbiamo sentito Pat Sala che ci ha raccontato cosa si aspetta dal Toro, da Juric, dal presidente… Da non perdere con il giornale in edicola domattina».