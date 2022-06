Ciammaglichella operato alla spalla: è la grande speranza del Toro

TORINO - (e.e.) La grande speranza del Toro e delle nazionali azzurre si chiama Aaron Ciammaglichella, "Ciamma" per gli amici. Il diciassettenne di origine etiope si è infortunato con l'Under 17 ed è stato operato con successo alla spalla. Tutto bene e l'obiettivo è già fissato per la ripresa graduale. Ciamma sarà un punto fermo della prossima Primavera granata che è in attesa del nuovo allenatore. Il centrocampista, classe 2005, ha di recente detto in un'intervista uscita su Tuttosport di «avere il Toro nel sangue». «Sono di origine etiope: mio papà è arrivato all’età di 8 anni, adottato da una famiglia di Milano, nato a Zuai in Etiopia. Mia madre è nata a Torino, è italiana, e io ho iniziato a giocare nel Toro all’età di 4 anni»: Ciamma è il presente e il futuro. E se Juric chiama...