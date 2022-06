Toro: tutto dipende da Bremer, Praet uomo fondamentale per Juric

TORINO - Mercato granata a rilento? Facciamo il punto con Camillo Forte dalla redazione di Tuttosport. Cosa succede in casa Toro? «Diciamo che molte delle operazioni dipenderanno dalla cessione di Bremer. Il brasiliano, miglior difensore centrale della Serie A, è ambito, tra gli altri, dal Tottenham di Antonio Conte. Anche l’Inter vuole Bremer e allora da trenta milioni in su si può fare. Con quei soldi, il Toro potrà andare a fare gli acquisti nel mirino». Inquadriamo quale potrebbe essere il primo colpo, allora. «Praet. E’ il centrocampista belga del Leicester che Juric (ri)vuole a tutti i costi perché è funzionale al suo gioco». Chiudiamo con le ultimissime sul settore giovanile. «E’ un gran casino, scusate il termine. Raffaele Palladino, che Juric ben conosce, resta in pole ma il Monza non vuole liberarlo. Staremo a vedere…».