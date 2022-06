Mandragora più vicino al Toro

TORINO - Toro e Mandragora sono un po’ più vicini, ma tra la richiesta (minima) della Juve e l’offerta del Toro c’è lo scarto di un milione. Il dt granata Vagnati lascerà cadere l’opzione di riscatto a 14 milioni che scade questa sera (o domani dovesse esserci una deroga attualmente al vaglio), e vuole l’ex dell’Udinese a una cifra inferiore. Che per la Juve, al fine di non realizzare una minusvalenza dalla cessione di Mandragora, non dovrà essere più bassa di 10,5 milioni. Vagnati si è appena spinto a 8, che aggiunti al milione e mezzo versato per il prestito oneroso porta il totale a 9,5: per un possibile accordo, balla appunto un milione. Tutte le novità sull’edizione cartacea in edicola domani.