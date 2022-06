Torino, gli auguri di buon compleanno a Pasquale Bruno

TORINO- "Pasquale Bruno compie 60 anni, tanti auguri!": è il Tweet del Torino nel giorno del compleanno dell'ex difensore granata. Bruno, cresciuto nel settore giovanile del Lecce, squadra nella quale ha esordito tra i professionisti, ha militato nel Como, prima di approdare alla Juventus (nel 1987): svincolatosi dai bianconeri è approdato al Torino (dove ha ritrovato Mondonico, che lo aveva allenato a Como), In granata ha militato dal 1990 al 1993. In seguito ha vestito la maglia della Fiorentina e di nuovo quella del Lecce, prima delle esperienze all'estero con l'Hearts of Midlothian in Scoza e il Wigan in Inghilterra.