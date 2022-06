Toro-Casadei, il gioellino dell'Inter potrebbe rientrare nell'affare Bremer

TORINO - Stazza imponente e piedi raffinati. Campione d’Italia con la sua Inter . Uno dei pochi giocatori incedibili della rosa nerazzurra. Cesare Casadei , dopo aver conquistato da protagonista il Tricolore in Primavera, è pronto per il grande salto tra i professionisti. Il Torino di Cairo, nell’ambito della trattativa per il brasiliano Bremer, ha chiesto il cartellino del giovane emiliano ai vice campioni d’Italia. Ma la risposta di Marotta e Ausilio è stata la medesima recapitata anche al Chelsea (ed in precedenza al Sassuolo, come candidamente ammesso dall’amministratore delegato dei neroverdi Carnevali): un secco no, che non lascia spazio ad alcuna interpretazione differente. I vertici di Viale della Liberazione sono infatti certi delle potenzialità del classe 2003 - che non a caso dagli amici e dai compagni di squadra è stato spesso definito, tra il serio e il faceto, come il “Milinkovic Savic di Ravenna” – e lo reputano dunque assolutamente intoccabile. Tra i corridoi di Appiano Gentile la leggenda narra che Cesare, ogni qual volta si fosse allenato con i grandi di Inzaghi (con la prima convocazione arrivata contro il Sassuolo), avesse rubato qualche segreto da Brozovic e dagli altri top nerazzurri.

In fila per il prestito

Per un’evoluzione lampante dall’inizio dell’annata appena conclusa è giusto ora che Casadei possa giocare, crescere e diventare ancora più forte, il che significa quindi che per trovare spazio con continuità dovrà lasciare l’Inter, ma la volontà dei nerazzurri è di cedere non a titolo definitivo, ma solo temporaneo, il talentuoso giocatore. Ergo, ad oggi l’ipotesi Cagliari è da tenere in grande considerazione, proprio perché i sardi accoglierebbero in prestito il 19 enne, che potrebbe così farsi le ossa in una competizione tignosa, ma utilissima per lo sviluppo di un calciatore, come la cadetteria. La fila per Casadei è giustificata dalla duttilità e dalle caratteristiche dell’atleta. Col ragazzo che può giocare ovunque a centrocampo, possiede una tecnica invidiabile, ma fa anche, come si dice in gergo, tanta legna. E a supporto di tutte queste considerazioni, ecco le fredde statistiche: per lui la stagione si è conclusa con 39 presenze, 16 gol e 5 assist. Con Casadei che di fatto ha spostato l’esito di più partite, facendo vedere a tutti di essere un fuoriclasse per la categoria dell’Under 19. Il Torino quindi, visto il blasone della maglia e la massima serie, potrebbe anche superare le altre concorrenti, ma solo se i granata accettassero la formula imposta dall’Inter. Con Juric, maestro nel tirar fuori il meglio dai campioncini in erba, che dopo aver lavorato con Pobega (rendendolo un calciatore di primo livello, da Milan) che potrebbe ripetersi pure col canterano nerazzurro.