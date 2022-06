Il Toro cerca fantasia: Vlasic per andare su. Ma costa...

TORINO - (e.e.) Mercato Toro. Cercasi fantasisti disperatamente. Più o meno esterni, in grado di giocare alle spalle della punta centrale (Sanabria, Pellegri… di Belotti si attende il nome della squadra prescelta visto che va a scadenza e questi sono gli ultimi giorni granata). Nikola Vlasic è un nome assai interessante. Croato come Brekalo, cartellino del West Ham. In Premier non è riuscito a imporsi e vuole essere protagonista. Il Toro sarebbe una vetrina ideale: non a caso Vlasic ha reso bene solo col Cska Mosca. Ma il problema è che costa parecchio. Il club inglese apre alla cessione in prestito con diritto di riscatto ma la cifra gira attorno ai 20 milioni. Il Toro punta ad abbassarla, però non è una trattativa facile. Vlasic è un nome importante nello sport: la sorella Blanka è stata regina del salto in alto, mondiale, europea e vice campionessa olimpica.