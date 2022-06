Torino, ufficiale: la prima amichevole estiva sarà contro l'Eintracht

TORINO - È stata ufficializzata la prima amichevole estiva del Torino. Gli uomini di Ivan Juric affronteranno l'Eintracht Francoforte, fresco vincitore dell'Europa League ai calci di rigore contro i Rangers. La sfida verrà disputata il prossimo 15 luglio a Bad Wimsbach, in Austria, come si legge sul sito ufficiale del club tedesco. Ancora da definire invece il programma dell'estate del club granata: il raduno avrà luogo il prossimo 4 luglio al Filadelfia, poi ci sarà la partenza per l'Austria, dove si svolgerà la preparazione tra le località di Bad Leonfelden e Waidring. In ogni caso, al momento, si attendono le date definitive e le altre amichevoli in programma.