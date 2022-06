Torino, gli auguri del club a Jacopo Balestri

La nota del Torino

"Jacopo Balestri compie oggi 47 anni. Ex difensore del Torino, ha vestito la maglia granata per due stagioni, dal 2005 al 2007. Ha fatto parte del primo Toro del Presidente Cairo, che ha conquistato l'immediata promozione in serie A. Per lui 76 presenze e una rete in granata. Da tutto il Torino Football Club tanti auguri di buon compleanno!".