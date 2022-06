Dopo l'esperienza da terzo portiere alle spalle di Berisha e Milinkovic-Savic in granata - con annesso l'esordio in Serie A nel rotondo successo per 4-0 sulla Fiorentina - per Luca Gemello si aprono le porte della Serie B: il classe 2000 piace a Cittadella e Como. Sarebbe la prima esperienza tra i cadetti, dopo quelle in Serie C con Fermana e Renate.